Akseki'de 150 Yıllık Mevlit Geleneği

Antalya'nın Akseki ilçesinin Menteşbey Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıldır süren köy mevlidi ve pilav günü geleneğine devam ediliyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinin Menteşbey Mahallesi'nde 150 yıllık geleneksel köy mevlidi ve pilav günü yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin için okutulan mevlidin ardından İmam Ali Afacan ise şehitler için dua etti. Daha sonra davetlilere pilav ikramında bulunuldu.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Aksekililerin kültür ve geleneklerine sahip çıktıklarını söyledi. Nasır, "Böyle geleneklerin bir araya gelmek, aramızdaki dostluğu kardeşliği pekiştirmek memleket ve sıla hasretini gidermek, unutulmaya yüz tutmuş yöresel ve sosyal değerlerimizi hatırlamak için güzel bir vesiledir. Bizlerin de devlet olarak gayesi kültürümüzü örf adet ve geleneklerimizi, bizi biz yapan köklerimizi canlı tutmaya yarayan milli değerlerimizi yaşatmak, gelecek nesillerin aynı duygu ve düşünceyle yetişmesini ve bu değerlere sahip çıkmasını temin etmektir" dedi.

"Gelenekler yaşayacak"

Menteşbey Mahallesi Muhtarı Ali Balaban, atalarından kalan bir gelenek olduğunu, geleneğin yaklaşık 150 yıldır sürdürüldüğünü ve bu yıl 23'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Hazırlanan pilav günü için 355 kilogram et, 220 kilogram pirinç, 40 kilogram tereyağı, 200 kilogram yoğurt, 20 kilogram nohut kullanıldığını belirten Balaban, "Yeni nesillerin gelenek ve göreneklerimizi unutmamaları için mücadele ediyoruz ve başardığımızı düşünüyoruz" diye konuştu. - ANTALYA