Akşehir 19 Mayıs Online Satranç Turnuvası ödül töreni yapıldı
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Akşehir 19 Mayıs Online Satranç Turnuvası ödül töreni yapıldı

Akşehir 19 Mayıs Online Satranç Turnuvası ödül töreni yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Akşehir Satranç İlçe Temsilciliği tarafından Akşehir 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Akşehir Satranç İlçe Temsilciliği tarafından Akşehir 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Konya Satranç İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde 16 Yaş Altı Kategorisi ve Açık Kategoride dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 16 Yaş altı kategorisinde Kerem Bilge Gedik birinciliği, Avni Oflaz ikinciliği, Yiğit Öğütlü üçüncülüğü alırken Açık Kategoride ise Tolga Akın birinci, Musa Büyükeken ikinci, Yağız Atik üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, Konya İl Satranç Temsilcisi Erdoğan Tozlu ve Selçuklu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Önder tarafından takdim edildi. - KONYA

Akşehir 19 Mayıs Online Satranç Turnuvası ödül töreni yapıldı
Akşehir 19 Mayıs Online Satranç Turnuvası ödül töreni yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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