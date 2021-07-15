Akşehir'de refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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Akşehir'de refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Akşehir'de refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ali Şimşek (36) idaresindeki 80 AAT 088 plakalı hafif ticari araç, Akşehir-Afyonkarahisar kara yolu Atakent Mahallesi yakınlarında refüje çıktı.

Sürücü Ali Şimşek ile araçtaki Erol Şimşek (30), Mehmet Püsküllüoğlu (29), Özgen Öz (37) ve Mustafa Topal (44) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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