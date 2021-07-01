Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'dan AA Konya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
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Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'dan AA Konya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'dan AA Konya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AA Konya Bölge Müdürlüğüne atanan Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AA Konya Bölge Müdürlüğüne atanan Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Akkaya, ziyaretinde, Yerlikaya'ya yeni görevinde başarı diledi.

İlçede 5-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek 62'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri hakkında bilgi veren Akkaya, şenliklerin bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında önceki yıllara göre daha dar kapsamlı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yerlikaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'dan AA Konya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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