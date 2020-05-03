Aksaraylı şehit sosyal mesafe ile kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi
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Aksaraylı şehit sosyal mesafe ile kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi

03.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:42

Aksaraylı şehit sosyal mesafe ile kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi Bitlis'te terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Özel Harekat Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan, memleketi Aksaray'da sınırlandırmalı ve sosyal mesafeli kılınan cenaze namazının ardından...

Aksaraylı şehit sosyal mesafe ile kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi

AKSARAY - Bitlis'te terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Özel Harekat Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan, memleketi Aksaray'da sınırlandırmalı ve sosyal mesafeli kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bitlis'te jandarma özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda terör örgütü PKK ile girilen ve 2 askerin şehit düştüğü, 4 asker yaralandı Çatışmada Aksaray nüfusuna kayıtlı Jandarma Özel Harekat Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan da şehit düştü. Şehidin cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi. İlk olarak Paşacık Mahallesi 1657 sokakta bulunan anne evine getirilen şehidin cenazesi dualar edilerek helallik alındıktan sonra Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi'ne götürüldü. Korona virüs nedeniyle cenazeye katılımlar sınırlandırmalı olarak gerçekleştirilirken, cenaze namazı da sosyal mesafe kuralları kapsamında kılındı. Cenazede ayrıca maske takılarak önlemler alındı. 2 çocuk babası kıdemli uzman çavuşun cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Aksaray Şehitliğine defnedildi.

Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray protokolü ve şehidin yakınları katıldı. Şehidin babası Vedat Fidan'ın 2019 yılı 9. ayında vefat ettiği öğrenildi. Şehidin acı haberi annesi Elmas Fidan'a verilmişti. Dilara Fidan ve Emre Fidan isimli 2 çocuk babası olan şehidin eşi Derya Fidan'ın eşiyle birlikte Bitlis ilinde yaşadığı öğrenildi.

Aksaraylı şehit sosyal mesafe ile kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi

Kaynak: İHA

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