AKSARAY Yonca ve yem fabrikası yeniden alev aldı Yonca ve yem fabrikası yeniden alev aldıAKSARAY'da dün yonca ve yem fabrikasında yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu söndürülen alevler, gece saatlerinde tekrar yanmaya başladı.

Yonca ve yem fabrikası yeniden alev aldı

AKSARAY'da dün yonca ve yem fabrikasında yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu söndürülen alevler, gece saatlerinde tekrar yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Alevlerin, yoncaların bulunduğu diğer depolara sıçmaması için tedbir amaçlı tarımsal sulamada kullanılan yağmurlama sistemiyle yoncalar ve depo ıslatılmaya çalışıyor.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Aksaray- Konya yolundaki Yenikent beldesinde Ali Uğurlu'ya ait yonca ve yem fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. 10 itfaiye ekibi tarafından yapılan 4 saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarını sürdürdüğü sırada gece saatlerinde tekrar yoncaların bulunduğu bölgeler alev almaya başladı. Orman İşletmeye ait itfaiye ekipleri de takviye olarak çağrıldı. Yapılan müdahale sonucu alevler yeniden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da devam ediyor. Alevlerin, yoncaların bulunduğu diğer depolara sıçramaması için tarımsal sulamada kullanılan yağmurlama sistemiyle yoncalar ve depo ıslatılmaya çalışıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ekibinden Yakup Ceviz, "Biz itfaiye ekiplerine takviye olarak geldik. Aracımızla su takviyesi yapıyoruz. Şu anda gece boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen için için yanıyor. Ne zaman söneceği ise belli değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA