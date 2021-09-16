AKSARAY SAĞLIK MÜDÜRÜ: DELTA VARYANTIYLA DELTA PLUS AGRESİF İLERLİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AKSARAY SAĞLIK MÜDÜRÜ: DELTA VARYANTIYLA DELTA PLUS AGRESİF İLERLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, koronavirüste, kentte dördüncü dalgının yaşandığını belirterek, "Aksaray'da 4'üncü dalganın içindeyiz ve vakalarımız artarak devam ediyor.

AKSARAY İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, koronavirüste, kentte dördüncü dalgının yaşandığını belirterek, " Aksaray'da 4'üncü dalganın içindeyiz ve vakalarımız artarak devam ediyor. Türkiye'deki son verilere göre nüfusa oranla en fazla vaka sayılarında 3'üncü iliz. Delta varyantıyla Delta plus varyantı çok şiddetli ve agresif ilerliyor? dedi.

Aksaray'ın vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 100 binde 424,58 açıklandı. İl Sağlık Müdürü Doktor Kerim Yeşildağ, kentte 4'üncü dalganın yaşandığını ve vaka sayısının da hızla arttığına dikkat çekerek, "Son verilere göre aşılamada yüzde 76 ile mavi kategorideyiz ve bir ay sonra yaklaşık yüzde 85 bandına geleceğiz. Aşıyı ne kadar ötekileştirir ve geciktirirsek, hastaneye yatan hasta sayılarımız da o kadar artıyor. Vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Özellikle 50 ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız üçüncü doz aşılarını yaptırsın. Aşılama tamamlanırsa hastane yükümüz azalır. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız ve aşısını tamamlamayan kişiler. Bizleri en çok yoran kitle aşısızlar. Aksaray'da 80 bin kişi aşısını yaptırmadı. Bunlar hastane yükünün yüzde 90'ını oluşturuyor. Aşı olanların bize bir yükü yok. Aşılama ilk dozda yüzde 76 ama 2 ve 3'üncü dozda en az yüzde 70 ile 75 oranına gelmemiz lazım ki hastane yükümüzü hafifletelim? diye konuştu.

DELTA VARYANTI AKSARAY'DA VAKALARI ARTIRDI

Bir ay öncesine göre yatan ve yoğun bakımda olan hasta sayılarının arttığını, artmaya da devam ettiğini kaydeden Yeşildağ, 'Delta varyantıyla Delta plus varyantı, çok şiddetli ve yakaladığı zaman diğer varyantlara göre daha agresif ilerliyor. Biz bunu Aksaray'da görüyoruz. Şehrimizin nüfusunun büyük bir bölümü merkezde olduğundan dolayı vaka artışları Delta varyantından dolayı hızla ilerliyor. Bir kişi temaslı olduğunda vaka hemen pozitife dönüyor. Bulaş oranı ise çok hızlı ve bu yüzden diğer illerden çok farklı bir dalgalanma seyrediyoruz" dedi.

'OKULLARDA VAKA ARTIŞI YAŞAMADIK'

Yeşildağ, okullarda şu ana kadar vaka artışı yaşanmadığını sözlerine ekleyerek, "Okullarımıza şu anda güvenilir ve rahat gidilebilir. Eğitimlerde yüz yüze yapılabilecek bir ortam oluşmuş. Aksaray da okulların açılmasıyla öğrencilerde vaka artışı olmayan illerden bir tanesi. Şehrimizdeki öğretmenlerin büyük kısmı Türkiye ortalamasının üstünde aşılamaya sahip ve biz okullarımızın sürekli olarak açık kalacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

AKSARAY SAĞLIK MÜDÜRÜ: DELTA VARYANTIYLA DELTA PLUS AGRESİF İLERLİYOR

AKSARAY SAĞLIK MÜDÜRÜ: DELTA VARYANTIYLA DELTA PLUS AGRESİF İLERLİYOR

AKSARAY SAĞLIK MÜDÜRÜ: DELTA VARYANTIYLA DELTA PLUS AGRESİF İLERLİYOR

AKSARAY SAĞLIK MÜDÜRÜ: DELTA VARYANTIYLA DELTA PLUS AGRESİF İLERLİYOR

AKSARAY SAĞLIK MÜDÜRÜ: DELTA VARYANTIYLA DELTA PLUS AGRESİF İLERLİYOR

AKSARAY SAĞLIK MÜDÜRÜ: DELTA VARYANTIYLA DELTA PLUS AGRESİF İLERLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

 Son dakika haberi | 'Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız'

Son dakika haberi | 'Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız'

 Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Devlet Bahçeli
Magazin Kylie Jenner Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sergen Yalçın Halis Özkahya Amelia Hamlin Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yevgeniy Ziniçev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AKSARAY SAĞLIK MÜDÜRÜ: DELTA VARYANTIYLA DELTA PLUS AGRESİF İLERLİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:25:34. #1.11#