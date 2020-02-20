: Aksaray 'robin hood? mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı

20.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:57

'Robin Hood? mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı

AKSARAY'da ismini vermeyen yardımsever 2 kadın bir bakkala gelerek veresiye defterindeki yaklaşık 150 ila 200 kişinin 35 bin lira borcunu ödeyip ayrıldı. Bakkal Kadir Elçi, "İstanbul'da bakkallarda borç defterini ödeyip, vatandaşa içinde para olan zarfları dağıtan 'Robin Hood' adını verdikleri yardımseveri duymuştuk, bir benzerini de burada biz yaşadık" dedi. Hacılar Harmanı Mahallesi'nde dün lüks bir cipin içinden inen 40- 45 yaşlarında şık giyimli iki kadın Kadir Elçi'nin işlettiği bakkala geldi. Elçi'ye Aksaraylı olduklarını ancak yurt dışında yaşadıklarını yardımda bulunmak içinde veresiye defterindeki kişilerin borçlarını ödemek istediklerini söyledi. Elçi de veresiye defterinde 150 ila 200 kişinin borcu bulunduğu, hatta aralarında 2 yıllık birikmiş borçlularında olduğunu söyledi. İki kadın veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödeyim ayrıldı. Borçlarının ödendiğini duyan mahallesi sakinleri ise mutlu oldu. İstanbul'daki 'Robin Hood' olayının bir benzerinin yaşandığını belirten Kadir Elçi, şunları söyledi:

"Dün iki kadın içeri girdi. Biri direk veresiye defterini açmamı istedi ve tüm borçları kapatacağını söyledi. Açtım ve 35 bin lirayı nakit ödediler. Ben bu kadınları daha önce mahallede hiç görmedim. Hem milleti hemde beni kurtardı. Bir çok kişi tekrar bakkala gelince borcun yok diyorum ve çok şaşırıyorum. İstanbul'da bakkallarda borç defterini ödeyip, vatandaşa içinde para olan zarfları dağıtan 'Robin Hood' adını verdikleri yardımseveri duymuştuk, bir benzerini de burada biz yaşadık."

Elçi, eski borçlar kapandığı için yeni bir veresiye defteri aldığını belirtti. Bakkala olan borcu ödenen Döndü Baylan, bir okulda hizmetli olarak çalıştığını ve dün alışveriş için bakkala geldiğinde kadınların veresiyi defterindeki borçları öderken gördüğünü belirtti. Baylan, "Okulda çalışıyorum ve dar gelirliyim. Allah razı olsun, bütün borçları ödedi ve gitti. Ona çok teşekkür ediyorum. Kardeşimin 85, benim de 100-150 kadar bakkala borcumuz vardı. Alışveriş için bakkala geldiğinde o iki kadını gördüm. . Veresiye defterindeki borçları hesaplıyorlardı. Kadınlara nereli olduklarını söyledim, onlarda Aksaraylı olduklarını söyledi. 40-45 yaşlarında güzel bakımlı bir kadındı. Kadın bana yurt dışında yaşadığını ve iki bakkalın borcunu ödeyeceğini söyledi 'nasip buraymış, ilk bakkal burası oldu. Ben mahalleliye borçlarımızın ödendiğini söylediğim de kimse bana inanmadı. Yalan söylediğimi düşündüler. Televizyonlarda vatandaşların borcunu ödeyen Robin Hood ağabey olduğunu duymuştuk. Bizim ki de Robin Hood abla oldu." dedi.

Nurgül Sert de, mahallede genelde dar gelirli insanların oturduğunu belirterek, "Allah razı olsun kim olduğunu bilmiyoruz. Yardımseverin biri gelmiş, bütün defterleri hesapları kapatmış. Allah razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin. Herkes çok sevindi, çoluk çocuk. Çok memnun oldular. Çok sevindiler gece 12'ye kadar beklediler. Sevinçlerinden ateş yaktılar. Mübarek aylarda girmek üzere, Allah razı olsun. Benim fazla yoktu, ama bin lira 2 bin lira borcu olanlar vardı." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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