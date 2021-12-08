Aksaray İl Jandarma Komutanı Bilgiç'in cenazesi Bursa'da defnedildi

AKSARAY (AA) - Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç'in cenazesi, Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Bilgiç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Nilüfer ilçesindeki Edebali Camisi'ne getirildi. Bilgiç'in eşi Mine ve kızı Nazlı Bilgiç ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Halil Murat Bilgiç'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Cenaze namazına, Bilgiç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile çok sayıda askeri personel katıldı.