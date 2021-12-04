Aksaray'da otomobilin çarptığı 4 koyun telef oldu - Haberler
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Aksaray'da otomobilin çarptığı 4 koyun telef oldu

AA / Hacı Özkan - Haberler | Güncel
Aksaray'da otomobilin çarptığı 4 koyun telef oldu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 4 koyun telef oldu.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 4 koyun telef oldu.

İbrahim Gök idaresindeki 68 ACG 846 plakalı otomobil Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında yola aniden çıkan koyunlara çarptı.???????

Kazada sürücü yara almazken, 4 koyun öldü.

Hayvanların yola savrulması nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin ve hayvanların kaldırmasıyla ulaşıma açıldı.

AA / Hacı Özkan - Son Dakika Haberleri

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