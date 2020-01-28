Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi

28.01.2020 23:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:46

Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.



Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle