Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi
Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.
Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.
Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle