Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi
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Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi

Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

28.01.2020 23:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:46
Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi

'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.


Kapadokya turu kapsamında ilçesine gelen Çinli 10 kişilik kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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