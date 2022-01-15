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Aksaray'da karnesini getiren öğrencilere sinema bileti

Aksaray'da karnesini getiren öğrencilere sinema bileti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, karnesini getiren öğrencilere sinema bileti hediye edecek.

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, karnesini getiren öğrencilere sinema bileti hediye edecek.

Şehir genelinde eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetleri desteklemeye yönelik birçok çalışma yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer öğrencileri motive etmek için sinema bileti hediye edecek.

Vizyona girdiği günden bu yana gençler ve çocuklar tarafından ilgi odağı olan Kesişme, İyi Ki Varsın Eren ve Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmlerini etkinliğe katılacak öğrenciler sinemada ücretsiz olarak izleyecek. Sinema biletleri Aksaray Belediyesi hizmet binası giriş kat bilet noktasından temin edilebilecek. Aksaray Belediyesi tarafından "Karneni Getir Sinema Biletini Götür" etkinliği kapsamında verilecek olan ücretsiz biletler 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak. 2021 - 2022 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan öğrencilerin yarı yıl tatilinde hoş vakit geçirmelerini sağlamak için sinema bileti hediye edeceklerini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, öğrencilere başarılar diledi. - AKSARAY

Aksaray'da karnesini getiren öğrencilere sinema bileti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, karnesini getiren öğrencilere sinema bileti hediye edecek.

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