Aksaray'da iş yerinin sundurması kardan çöktü, 2 TIR hasar gördü - Haberler
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Aksaray'da iş yerinin sundurması kardan çöktü, 2 TIR hasar gördü

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Aksaray'da iş yerinin sundurması kardan çöktü, 2 TIR hasar gördü

AKSARAY'da, iş yerinin sundurması, yoğun yağışta biriken karın ağırlığıyla çöktü.

AKSARAY'da, iş yerinin sundurması, yoğun yağışta biriken karın ağırlığıyla çöktü. Sundurma altında kalan 2 TIR'da ise hasar meydana geldi.

Sanayi sitesinde TIR tamiri yapan Mehmet Kılıç'a ait (60) iş yerinin sundurması, yoğun yağışta biriken karın ağırlığıyla çöktü. Yaralanan olmazken, sundurma altında kalan 2 TIR'da hasar oluştu. Sanayi sitesinde börek satışı yapan İrfan Sezer, "Saat 07.30 sıralarında börek arabamla her zamanki yerime geldim. Arkamdaki iş yerinden 'çatır çatır' diye ses geliyordu. Ben de arkama dönüp baktığımda 3-4 saniyede iş yerinin sundurmasu biriken kar nedeniyle çöktü. Altında 2 araç kaldı. İş yerinin henüz açık olmaması olası bir yaralanmayı önledi" diye konuştu.

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Aksaray'da iş yerinin sundurması kardan çöktü, 2 TIR hasar gördü

Aksaray'da iş yerinin sundurması kardan çöktü, 2 TIR hasar gördü

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Mehmet Kılıç, Güncel, Haber

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