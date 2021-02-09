Son dakika haberleri | İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 7 yaralı
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Son dakika haberleri | İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 7 yaralı

09.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:11

Son dakika gündem haberine göre Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, Hasas Mahallesi Hasas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden Hasas Mahallesi istikametine giden Ayşe P. (25) idaresindeki 68 KY 551 plakalı otomobil, Şifahane Mahallesi istikametinden Hasas Mahallesi istikametine seyreden Hasan T. (19) yönetimindeki 68 KY 346 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi takla atarak refüje ters dönerken her iki otomobilde adeta hurdaya döndü. Kazada sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan İlknur T. (44), Esra T. (25), Elif T. (23), Yunus O. (29) ile 4 aylık bebek Fatih Selim O. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yasin Can - Yavuz Akkan/İHA)

Son dakika haberleri | İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 7 yaralı
Son dakika haberleri | İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 7 yaralı
Son dakika haberleri | İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 7 yaralı
Son dakika haberleri | İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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