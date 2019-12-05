Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

05.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:47
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir karayolunun 35. kilometresi Alayhan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet A. (22) idaresindeki 38 ABT 579 plakalı otomobil, kavşakta Muhammed Yunus Y. (29) yönetimindeki 68 EC 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüleri ve her iki araçta da bulunan Elif A. (53), Mehmet A. (57), Sevda A. (41) ve E.A. (4) yaralandı. Diğer sürücülerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed Yunus Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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