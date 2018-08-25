Aksaray'da İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray'da İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde iki arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde iki arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çatalçeşme köyünde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan Musa Çelik (56) yaşamını yitirdi.

Kavgayla ilgili Şefika A. tutuklandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Soruşturma sürüyor.

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