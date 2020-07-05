Aksaray'da hafif ticari araç takla attı, sürücü öldü
AKSARAY'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Adem Kılıç (26), yaşamını yitirdi.
05.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:46
AKSARAY'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Adem Kılıç (26), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ortaköy ilçesi girişinde meydana geldi. Adem Kılıç yönetimindeki 42 EJR 77 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Adem Kılıç araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Kılıç'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA