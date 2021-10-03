Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
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Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Durmuş Tekeli idaresindeki 34 GR 0814 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Akhisar köyü çıkışında Önder Başer'in (43) kullandığı 68 Bp 270 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle, otomobildeki Fadimana (37), Muhammed Ali (7), Sultan (12) ve Eylül Azra Başer (11) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
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