Aksaray'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Aksaray'da foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aksaray'da foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Laleli Mahallesi'nde ineklerini otlatan Feyyaz Yiğit, bir ineğinin bahçedeki foseptik çukuruna düştüğünü gördü, ineği kendisi çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, kepçe yardımıyla çukura inerek, ineği bulunduğu yerden çıkardı.
İnek, sahibine teslim edildi.