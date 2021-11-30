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Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sultanhanı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar, ağaçların dal ve yapraklarını yollara savurdu. Fırtına ile birlikte toz dumanı ilçeyi kaplarken, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Aksaray Konya yolunda ise fırtınanın neden olduğu yoğun toz bulutu nedeniyle ulaşımda büyük güçlükler yaşandı. Yoğun toz nedeniyle yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesinde araçlar, trafikte güçlükle ilerlemeye çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi. - AKSARAY

Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Aksaray'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

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