26.08.2019 15:43

Aksaray'da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da elektrik direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Galericiler Sitesi yeni hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane istikametine seyreden Onur Can Çelebi idaresindeki 68 KL 849 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan İ.Ö. ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA