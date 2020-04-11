Aksaray'da bir lokantadan sağlık çalışanlarına etli ekmek ikramı Aksaray'da bir lokanta sahibi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına, destek amacıyla etli ekmek ikram etti.

Aksaray'da bir lokanta sahibi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına, destek amacıyla etli ekmek ikram etti.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde lokanta işleten Yusuf ve eşi Keziban Alçay, toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 7/24 esasına göre çalışan sağlıkçılara, minnetlerini ifade etmek için etli ekmek ikramında bulunmaya karar verdi.

Yaptıkları 100 etli ekmeği paketleyen Alçay çifti, bunları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına ikram etti.

Yusuf Alçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek istediklerini anlatan Alçay, "Allah devletimize ve milletimize yardım etsin. İşlerimiz azaldı ama biz ayakta duruyoruz. Sağlık çalışanlarımız için böyle bir karar aldık. Sabah erkenden işe başladık. Öğle yemeğine sıcak sıcak etli ekmek götüreceğiz. Hastanemizdeki çalışanlar afiyetle yesin." diye konuştu.

Keziban Alçay ise Kovid-19 dolayısıyla işlerinin çok düştüğünü, boş durmaktansa sağlık çalışanlarına destek amacıyla böyle bir şey yaptıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının kendi canlarını tehlikeye atarak görevlerini yürüttüğünü vurgulayan Alçay, "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sağlık çalışanlarımız sıcak sıcak yemeklerini yesinler. Afiyet olsun. Allah ülkemizi, milletimizi, sağlık çalışanlarını ve herkesi korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA