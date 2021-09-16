Aksaray'da bir kişinin kız kardeşiyle gördüğü genci darbetmesi ile ilgili adli süreç devam ediyor

Aksaray Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, kentte bir kişinin, sosyal medyada kız kardeşiyle gezerken videosunu gördüğü genci darbetmesine ilişkin adli süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kaymakam Alpaslan, AA muhabirine, olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Konunun tüm boyutlarıyla araştırıldığını belirten Alpaslan, "9 Eylül'de ilçemizde istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Bu olay adli mercilerce takip edilmektedir. Bu konunun büyüyüp tatsız bir olaya dönüşmemesi için elimizden geleni yaparak, yakından takip ediyoruz. Aradaki husumetin büyümeden önüne geçtik." diye konuştu.

Darp olayını gerçekleştiren İ.B. ise pişman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İ.S.N ile konuşmak için yanına gitmiştim. Normalde şiddet yanlısı biri değilim, istenmeyen bir olay yaşanıldı ve hukuki sürecimizde başlanmıştır. Böyle bir olay yaşandığı için ailesinden özür diliyorum."

Sultanhanı 1. Alaaddin Keykubat Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi S.B. (15), 9 Eylül'de, erkek arkadaşı İ.S.N. (14) ile birlikte gezdiği anın görüntülerini sosyal medyada paylaşmış, videoyu gören S.B'nin ağabeyi İ.B. (27), İ.S.N'yi okulun yanındaki boş alana çağırarak darbetmişti.

İ.B. Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.