Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında
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Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında

Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Hacı Özkan - Haberler | Güncel

Aksaray'ın Eskil ilçesinde forkliftle saldırı düzenlenen ATM kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde forkliftle saldırı düzenlenen ATM kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Eşmekaya beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, gece saatlerinde işlem yapmak amacıyla bir bankanın ATM'sine geldi.

Kartını ATM'ye kaptıran kişi, forkliftle saldırdığı makineyi kullanılamaz hale getirdi.

Jandarma ekiplerinin zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kullandığı forkliftle ATM'ye defalarca vurarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında
Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında
Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında
Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan

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