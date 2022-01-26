Aksaray'da adliye çıkışı kardeşini silahla öldüren kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Aksaray'da adliye çıkışı kardeşini silahla öldüren kişi adliyeye sevk edildi

Aksaray'da adliye çıkışı kardeşini silahla öldüren kişi adliyeye sevk edildi

Aksaray'da miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada kardeşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada kardeşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Aksaray Adliyesi otoparkında miras davası yüzünden çıkan tartışma sonrası kardeşi Mustafa Ç'yi (53) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Muammer Ç'nin (56) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Muammer Ç, adliyeye sevk edildi.

Zanlı Muammer Ç'nin emniyetteki ifadesinde, "Miras yüzünden geçen yıl aile içinde çıkan kavga devam ediyor. Babam geçen yıl bıçaklı kavgada karımı öldürmüştü. Kardeşim babamı destekliyordu. Aramızda tartışma çıktı, bu yüzden kardeşimi vurdum." dediği öğrenildi.

Öte yandan, olay anına ait görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, jandarma ekiplerinin zanlıyı yakalayarak etkisiz hale getirmesi görülüyor.

Aksaray'da adliye çıkışı kardeşini silahla öldüren kişi adliyeye sevk edildi

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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