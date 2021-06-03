Aksaray'da 3 araç çarpıştı: 1 yaralı
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Aksaray'da 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da 3 araç çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erol Can idaresindeki 52 ABH 863 plakalı tır, Aksaray-Konya karayolu 20. kilometresinde karşı şeride geçerek önce Cemil Akıncı kontrolündeki 07 JB 408 plakalı otomobile, ardından Ufuk Yayla'nın (32) kullandığı 16 ANG 830 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, yaralanan Yayla, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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