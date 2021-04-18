Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hamile kadınla birlikte 9 kişi yaralandı Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında hamile kadının da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hamile kadınla birlikte 9 kişi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında hamile kadının da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Ihlara Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeğeninin gebelik kontrolünden ailesi ile birlikte dönen Osman P. idaresindeki 68 BD 615 plakalı Fiat marka otomobil Ihlara Kavşağına geldiğinde sağ şeritte seyreden Mehmet T. yönetimindeki 34 LK 3045 plakalı Mercedes marka tırı sollamak istedi. Ihlara Beldesinden merkeze seyreden Murat T. idaresindeki 68 MA 0547 plakalı Hyundai marka otomobil ise kavşakta sollamayı bitiren Osman P. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller hurdaya dönerken, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ali P. (40), Ramazan P. (43), hamile olan kadın Sevgi P. (26), Medine P. (12), Makbule T. (7), Cemre Deniz T. (2), Yağmur T. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mario Draghi Meral Akşener Nikos Dendias Vladimir Putin
Magazin Hadise Nur Sürer Burak Sergen Demet Akalın
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 18:47:18. #1.14#

title