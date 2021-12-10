Aksaray Belediyesince hizmete geçirilen mahalle konağı açıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, mahalle konağının açılışını yaptı.

Yeni Mahalle'ye inşa edilen mahalle konağının açılışında konuşan Başkan Dinçer, seçim vaatleri arasında yer alan ve Aksaray'da ilk olma özelliği taşıyan konağın açılışını yaptıklarını söyledi.

Şehirde mahalle kültürünün yaygınlaşması için mahalle konağı projelerini hayata geçirdiklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"İçerisinde muhtarlık binası, idari bölümler, taziye evi, çok amaçlı toplantı salonu, derslik ve çalışma odalarının yer aldığı mahalle konağını açtık. Mahalle sakinlerinin huzur ve güvenle kullanabileceği konağımızda nişan, kına, sohbet gibi toplu organizasyonlarda yapabilecek, aynı zamanda öğrenciler çalışma odalarında rahatlıkla ders çalışabilecek. Seçim vaatlerimiz arasında yer alıyordu. Bir vaadimizi daha yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Dinçer, kurdele keserek mahalle konağını açtı.