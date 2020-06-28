AKSARAY Aksaray'ın 'Koyun yoğurdu' ailelerin geçim kaynağı oldu Aksaray'ın 'Koyun yoğurdu' ailelerin geçim kaynağı olduAKSARAY'ın Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan Döne Kızıl ailesiyle birlikte günde yaklaşık 13 saat çalışmayla 300 ila 350 kilo koyun sütünden yaptıkları organik yoğurdu satarak geçimlerini sağlıyor.

Aksaray'ın 'Koyun yoğurdu' ailelerin geçim kaynağı oldu

AKSARAY'ın Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan Döne Kızıl ailesiyle birlikte günde yaklaşık 13 saat çalışmayla 300 ila 350 kilo koyun sütünden yaptıkları organik yoğurdu satarak geçimlerini sağlıyor. Döne Kızıl, " 48 yıldır ailecek koyunculukla uğraşıyoruz. 40 yıldır ise yoğurt yapıp satıyoruz. 7 çocuğumu yoğurt yapıp satarak büyüttüm. Şimdi bu işi damadım ve kızımla beraber yapıyoruz."dedi.

Eskil ilçesinin köy ve yaylalarında çiftçiler tarafından yapılan doğal yoğurdu bölge ve çevresinde yoğun ilgi görüyor. Bölge halkının bir kısmıda geçimini koyun yoğurdu yaparak sağlıyor.

İlçeye bağlı Eşmekaya beldesi Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan Döne Kızıl, ailesiyle birlikte her gün sabah erken saatlerde çalışmaya başlıyor. Aile ilk olarak arazide otlatılıp getirilen yaklaşık 500 koyununu sağarak sütlerini kovalara dolduruyor. Geleneksel yöntemlerle büyük kazanlara dökülen sütler odun ateşinde pişirilip, süzülüyor ve daha sonra leğenlerin içene konan suyla soğutulan sütler mayalanıp kovalara dolduruluyor. Her gün yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek geldikleri kent merkezinde,sipariş veren restoran ve süt ürünleri satan iş yerlerine yoğurtlarını ulaştırıyorlar.

Ailecek 48 yıldır koyun yetiştirip sütünden yoğurt yapıp sattıklarını belirten Döne Kızıl (68),

"Ben 20 yaşında evlendim. 48 yıldır ailecek koyunculukla uğraşıyoruz.40 yıldır ise kendimiz yoğurt yapıp satıyoruz. 7 çocuğumu yoğurt yapıp satarak büyüttüm. Şimdi bu işi damadım ve kızımla beraber yapıyoruz."dedi.

"ESNAFLARDAN GELEN SİPARİŞLERE YANIT VERMEKTE ZORLANIYORUZ"

Damadı Mustafa Er de günlük nasıl çalıştıklarını anlattı. Er, "Bizim köyde günlük hayatımız çok yoğun geçiyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıp hazırladığımız yoğurtları günlük Aksaray'a götürüp teslim ediyoruz. Oradan geldikten sonra bir gün sonrası aldığımız sipariş için kendi koyunlarımızı sağıyoruz ve bununla birlikte civar köylerden de başka üreticilerden süt satın alıyoruz. Sonra burada doğal katkısız koyun yoğurdu yapıyoruz. Mart ayında başlayan sezonumuz aralık ayına kadar sürüyor. Yaptığımız yoğurtları Aksaray, Konya ve Ankara'ya gönderiyoruz. Günlük sipariş üzerine yapıyoruz. Genel olarak 2 ile 1 kiloluk kovalar ve lokantalara da çanakta yapıp götürüyoruz. Yoğurtların toptan fiyatımız 2 kilosu 24 lira 1 kilosu 13 lira, çanak ise 5 lira. Günlük ortalama 300 ile 350 kilo yoğurt yapıyoruz. Haftanın yedi günü çalışarak aylık ortalama 10 ton yoğurt üretiyoruz. Esnaflardan gelen siparişlere yanıt vermekte zorlanıyoruz."

Beslediği koyunların sütünü satan çoban Neşet Özkara ise, "Bu bölge yoğurduyla ünlüdür. Köylerde yoğurt yapan aileler var. Biz sütlerimizi onlara veriyoruz. Onlar yoğurt yapıp satıyorlar. Bir koyundan ortalama 300 gram süt elde ediyoruz. Herkes sürüsüne göre 50 ile 60 litre süt elde ediyor. Sütün litresini ise 6 liraya veriyoruz. Bu günümüze çok şükür koyunculuktan para kazanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA