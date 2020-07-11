Akşamüstü nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akşamüstü mü, akşam üstü mü? Akşamüstü ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "akşamüstü". Peki, akşamüstü nasıl yazılır? TDK'ya göre akşam üstü mü, akşamüstü m yazılır?
11.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:38
Akşamüstü kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, akşamüstü TDK'ya göre nasıl yazılır? Akşamüstü nasıl yazılır? Akşamüstü m, akşamüstü mü? TDK'ya göre akşamüstü kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE AKŞAMÜSTÜ NASIL YAZILIR?
Akşam üstü: Yanlış
Akşamüstü: Doğru
TDK'YA GÖRE AKŞAMÜSTÜ NE DEMEK?
akşamüstü
zarf, (akşa'müstü)
Güneşin battığı sıralarda, akşama doğru, akşam yaklaşırken, akşamüzeri:
"Akşamüstü salona çıktığında kapının altından atılmış bir bildiri buldu." - Yusuf Atılgan