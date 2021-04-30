Akşam yemeğinden zehirlenen 106 kişi, hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
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Akşam yemeğinden zehirlenen 106 kişi, hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden

Akşam yemeğinden zehirlenen 106 kişi, hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

'Akşam yemeğinden zehirlenen 40 işçi, hastaneye kaldırıldı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler ile tekrar geçiyoruz.

'Akşam yemeğinden zehirlenen 40 işçi, hastaneye kaldırıldı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler ile tekrar geçiyoruz.

YENİDEN

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, - OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan 106 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden işçilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İlçedeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkartılan akşam yemeğinden yiyen 300 işçiden 106'sı bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri göstermeye başladı. Fabrika yetkililerinin durumu sağlık birimlerine bildirmesi üzerine zehirlenme belirtileri gösteren işçiler, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Akşam yemeğinde verilen yemekten alınan örneklere el konulurken, yemekte ise tavuk sote ve pilav olduğu belirtildi. 

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZNAVRUZ'DAN AÇIKLAMA

Fabrikada 15.00 - 23.00 vardiyalarında çalışan 300 işçiden bir kısmının saat 17.00'da, bir kısmının oruçlu olduğu için iftar saatinde yediği yemek nedeniyle mide bulantısı şikayeti gibi semptomlar gösterdiğini aktaran Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 17 ekiple fabrikaya ulaştığını aktardı. Kentteki hastanelerde toplam 106 işçinin tedaviye alındığını anlatan Öznavruz, son yapıla tetkikler neticesinde mide bulantısı dışında hayati tehlike arz eden bir rahatsızlığa rastlanmadığını dile getirdi. Herhangi bir acil durum ihtimaline karşı fabrikada 3 ambulansın hazır şekilde bekletildiğini söyleyen Öznavruz, hastaların tedavisinin devam ettiğini sözlerine ekledi. 

FOTOĞRFALI 


Akşam yemeğinden zehirlenen 106 kişi, hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
Akşam yemeğinden zehirlenen 106 kişi, hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
Akşam yemeğinden zehirlenen 106 kişi, hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
Akşam yemeğinden zehirlenen 106 kişi, hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
Akşam yemeğinden zehirlenen 106 kişi, hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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