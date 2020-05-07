Akşam yemeğinde topladıkları mantarı yiyen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Akşam yemeğinde topladıkları mantarı yiyen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Akşam yemeğinde topladıkları mantarı yiyen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
07.05.2020 03:59 | Son Güncelleme: 07.05.2020 03:59

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu.

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre Büğdüz Köyü çevresinden mantar toplayan Bozdemir ailesi, akşam yemeğinde topladıkları mantarı yedi. Faden (93), Keziban (66), Aysel (57) ve Mehmet Bozdemir (60) yelekten onra rahatsızlandı. Aile fertleri karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzere eve gelen 112 sağlık ekipleri, rahatsızlanan 4 kişiyi Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil servisinde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Faden Bozdemir yoğun bakıma alındı. Keziban, Aysel ve Mehmet Bozdemir'in ise tedavileri sürdüğü öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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