AKS sonuçları sorgulama MEBBİS: 2020 Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları açıklandı! AKS sınavı nedir?
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AKS sonuçları sorgulama MEBBİS: 2020 Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları açıklandı! AKS sınavı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı, her yıl sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, asli öğretmenliğe geçişi için uygulanır. Koronavirüs nedeniyle ertelenmiş olan AKS sınavı, 26 Temmuz'da yapılmıştı. İşte, MEBBİS AKS sonuç sorgulama ekranı...

AKS sonuçları sorgulama MEBBİS: 2020 Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları açıklandı! AKS sınavı nedir?
18.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:15

AKS sonuçları açıklandı! MEB, 26 Temmuz'da hayata geçirdiği Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları MEBBİS sayfasından öğrenilecek. Sınava giren adaylar Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden sonuçları sorgulayacaklar. İşte, detaylar...

AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçlandı. Açıklamada; ''26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklanmıştır.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilir.'' ifadeleri yer aldı.

MEBBİS AKS (ADAYLIK KALDIRMA SINAVI) SONULARI SORGULAMA EKRANI...

AKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli eğitim Bakanlığı'nın https://mebbis.meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğretmenler, kullanıcı adı veya T.C. kimlik numarası ile şifreleri ile giriş yaparak sonuçları öğrenebilecekler.

AKS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.

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