Akrostiş nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akrostiş mi, akrotis mi? Akrostiş ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "akrostiş". Peki, akrostiş nasıl yazılır? TDK'ya göre akrotis mi, akrostiş mi yazılır?

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