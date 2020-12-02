Akrobeto kimdir, nereli? Komedyen Akrobeto kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Akrobeto'nun spor programı sunarkenki tarzı ve eğlenceli dakikaları YouTube ve sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Akrobeto kimdir? İngiltere Premiere Lig'i sunan Ganalı komedyen kimdir, kaç yaşında?

Canlı yayında sunduğu haberlerle gündeme gelen Akrobeto hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

GANALI KOMEDYEN AKROBETO KİMDİR?

Akrobeto, 18 Kasım 1962 yılında Ayirebi, Gana'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Akwasi Boadi'dir. Ganalı aktör, komedyen ve sunucu olarak görev almaktadır. Gana'nın film endüstrisi olan 100 Kumawood'da fazlasıyla bilinen ve sevilen bir aktördür.

11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya gelen Akrobeto resmi bir eğitim almamıştır. Kariyerine ilk adımları Kristo Asafo drama grubuna katılarak atmıştır. Bu grupApostle Kwadwo tarafından 1990'larda kurulmuştur. Ve gruptan çıkan bir diğer isimler Agya Koo, Mercy Asiedu, Nkomode'dir.

Ülkenin en büyük tiyatrosu olan National Theater'da Key Soap Concert Party ile performans göstermiştir.

2008 yılında, Kumawood filmlerinde boy göstermeye başlamıştır. Ayrıca, The Real News adlı televizyon programında sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

2020'nin Kasım ayında ise YouTube'da viral olan bir videosuyla adı dünya çapında duyulmuştur. Akrobeto adıyla tanınan Ganalı komedyen Akwasi Boadi, Premier Lig ve Serie A'nın ardından bu sefer de Bundesliga'ya el attı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde haftanın sonuçlarını açıkladığı videolarla izleyenleri güldüren Akrobeto'nun Bundesliga performansı milyonlarca kez tıklandı.

Akrobeto evli ve 3 çocuk babasıdır.

AKROBETO FİLMLERİ