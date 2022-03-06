AKREP NALAN SON YOLCULUĞUNA 'HALİKARNAS' PARÇASI İLE UĞURLANDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve solunum yetmezliğine nedeniyle yaşamını yitiren ' Akrep Nalan' olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın (68), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından cami hoparlöründen sanatçının 'Halikarnas' adlı parçası yayınlandı.

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Füsun Nalan Açın, bakıcısı tarafından dün sabah evinde ölü bulundu. 1978 yılında oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması nedeniyle çevresi tarafından takılan bu lakabı, ilerleyen yıllarda sahne adı olarak da kullanan Akrep Nalan'ın ölümü; yakınları, sevenleri ve sanat dünyasını yasa boğdu. Füsun Nalan Açın için bugün Bodrum Adliye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, Eski Devlet Bakanı İmren Aykut, sanatçı dostları, yakınları ve sevenleri katıldı.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN CAMİ HOPARLÖRÜNDEN 'HALİKARNAS' PARÇASI YAYINLANDI

Öte yandan Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Füsun Nalan Açın için cami hoparlöründen 'Halikarnas' parçası yayınlandı. Nalan Açın'ın naaşı Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'AKREP NALAN HER SAHNEYE ÇIKTIĞINDA BENİ DE SAHNEYE ALIRDI'

Cenaze törenine katılan sanatçı Bora Gencer, " Akrep Nalan'ın benim hayatımda yeri çok özel. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben otelde çalışırken, Akrep Nalan her sahneye çıktığında beni de sahneye alırdı" dedi.

Devlet eski Bakanı İmren Yurt ise "Beni kırmızı arabasıyla dolaştıracağını söylerdi. Onun kaybını kabul edemedim, çok şaşırdım. Bugün onu buradan uğurlamak bana çok acı veriyor" diye konuştu.