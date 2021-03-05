Akrep final mi yapacak? Akrep final mi yapıyor? Akrep 14. bölüm yayınlandı mı? Akrep 13. bölüm izle! Akrep saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Akrep final mi yapacak? Akrep final mi yapıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Akrep final mi yapıyor? Akrep 14. bölüm yayınlandı mı? Akrep 13. bölüm izle! Akrep son bölüm izle! Akrep saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Star TV'nin yeni dizisi Akrep dün akşam yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. 13. bölümü yeni bölümü yayınlanan Akrep dizisi 14. bölümü araştırılıyor. Peki, Akrep final mi yapıyor? Akrep 14. bölüm yayınlandı mı? Akrep 13. bölüm izle! Akrep son bölüm izle! Akrep saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte soruların cevabı!

AKREP FİNAL Mİ YAPACAK? AKREP FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in oynadığı Akrep dizisi 13. bölümüyle Star Tv ekranlarına geldi. Akrep dizisinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören yapıyor. 13. haftadır ekranlara gelen Akrep dizisinin yakın bir dönemde final yapması beklenmiyor.

AKREP 14. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Akrep 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AKREP 13. BÖLÜM İZLE! AKREP SON BÖLÜM İZLE!

Aras'ın cinayeti Ferda'nın işlediği yönündeki ifadesinin ardından Merve'nin annesinin dolabında bulduğu parayı polise teslim etmesi üzerine, oklar yeniden Ferda'ya çevrilir. Polisin araştırması neticesinde Ferda tutuklanır ve cezaevine gönderilir.

Kızının ölümünün intikamını alan Perihan Emgen, bununla yetinmeyip Merve'yi de yanına alarak Ferda'ya son darbeyi vurur. Ayşem, Ferda'nın avukatı olmayı kabul ederken; Merve onun annesine yardım etmesine tepkiyle yaklaşır.

İpek ve Şahin'in evlilik haberi konağa bomba gibi düşer. Şahin, İpek'le evlenebilmek için tüm ailesini karşısına almayı göze alır. Duru ise aldığı bir haber sonucunda tüm hayatını etkileyecek büyük bir karar vermek zorunda kalır.

Hapishanede sıkıntılı günler geçiren Aras, İpek'in evlilik kararına çok şaşırsa da Şahin'e verdiği söze de saygı duyar. Aras'a olan öfkesi bir türlü dinmeyen Duru ise Aras'ı ziyareti sırasında söyledikleriyle Aras'a büyük bir şok yaşatır.

AKREP 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKREP SAAT KAÇTA, HANGI GÜN, HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi Star TV ekranlarına her Perşembe günü saat 20:00 'da yayınlanıyor.