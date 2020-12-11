Akrep dizisi oyuncuları kimler? Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi oyuncu kadrosu nedir?
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Akrep dizisi oyuncuları kimler? Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi oyuncu kadrosu nedir?

11.12.2020 21:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:33
Akrep dizisi oyuncuları kimler? Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi oyuncu kadrosu nedir?

Star TV'nin yeni dizisi Akrep bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek olan ilk bölümüyle başlıyor! Peki Akrep dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Akrep dizisi oyuncu kadrosu nedir? Hangi gün, ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?

Star TV'nin yeni dizisi Akrep bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek olan ilk bölümüyle başlıyor! Peki Akrep dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi gün, ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Akrep dizisi oyuncu kadrosu nedir? İşte detaylar haberimizde...

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

AKREP OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Taha Baran Özbek

Esila Umut

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

Demet Gül

Akrep dizisi oyuncuları kimler? Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi oyuncu kadrosu nedir?

AKREP DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi STAR TV'de ekrana geliyor.

AKREP DİZİSİ HANGİ GÜN,NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Akrep dizisi Cuma günleri ekrana gelecek.

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