Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları!

11.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:14
Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları!

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken, iddialı diziler arasında yer alacak Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları!

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekmeyi başaran Akrep bugün başlıyor. Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları!

AKREP DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi 11 Aralık yani bugün saat 20.00'da Star TV ekranlarında ilk bölümü ile seyirci ile buluşacak. Dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

AKREP DİZİSİ KONUSU?

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI!

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

İlgili Haberler

Akrep dizisi konusu nedir? Akrep ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim?
Akrep dizisi konusu nedir? Akrep ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim?
Baraj hangi gün? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
Baraj hangi gün? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
İyi Aile Babası hangi gün, hangi kanalda? İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir?
İyi Aile Babası hangi gün, hangi kanalda? İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Ebru Şallı Yıldız Tilbe Haluk Bilginer
Spor Neymar Sörloth Erol Bulut Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:14:33. #1.14#
title