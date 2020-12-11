Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları!

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken, iddialı diziler arasında yer alacak Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları!

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekmeyi başaran Akrep bugün başlıyor. Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi konusu, oyuncuları!

AKREP DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi 11 Aralık yani bugün saat 20.00'da Star TV ekranlarında ilk bölümü ile seyirci ile buluşacak. Dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

AKREP DİZİSİ KONUSU?

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI!

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.