Akrep Dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep son bölüm izle! Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
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Akrep Dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep son bölüm izle! Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

08.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:20
Akrep Dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep son bölüm izle! Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi, beklenen yeni bölümüyle bu akşam seyircilerle buluşuyor! Baş rollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın bulunduğu, Akrep 5. bölüm ne zaman? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi, beklenen yeni bölümüyle yarın akşam seyircilerle buluşacak! Baş rollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın bulunduğu, Akrep 6. bölüm ne zaman? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

AKREP SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Akrep dizisi her hafta Cuma günleri saat 20:00'da Star TV ekranlarında oluyor. Akrep son bölüm izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

AKREP SON BÖLÜM FULL İZLE!

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akrep dizisi son bölümde neler oldu diye merak edenler için:

Perihan'ın, kızı Merve'yi kullanarak yaptığı hamle karşısında deliye dönen Ferda, karşı hamle yapmaya karar verir. Ferda, Fikret'i zorlayarak Perihan'ı çıldırtmak ister. Fikret'e tek çözümün evlilik olduğunu söyleyen Ferda, bu konuda tüm kozlarını oynayacaktır. Ancak, gün geçtikçe şüpheleri ile Ferda'ya olan tutkusu arasında git gelleri artan Fikret, bu çözüme onay vermez.

Annesinin Fikret'le ilişkisini öğrenen Merve, Perihan'ın daveti ile ne kadar içten içe istemese de Emgen Malikanesi'nde kalmaya başlar. Annesi ve varlığını yeni öğrendiği eniştesi arasındaki ilişkiyi bilmesine rağmen bu konuda tek kelime etmeyen Aras'a da tavır alır. Merve, hem annesi hem sevdiği tarafından hayal kırıklığına uğramanın kızgınlığı ile Perihan'a kırgınlığını bir süre rafa kaldıracaktır.

Fikret, Ferda'nın evlilik fikrine olumlu tepki vermeyince gerginlik artar. Ferda'nın baskısından gözü korkan Fikret, Perihan'dan yardım isteyecek hale gelir.

Perihan, Ferda'yı Fikret'ten uzaklaştırmak için elindeki büyük kozu oynamaya karar verir. Ferda ise, Aras'ı tekrar ele geçirmek için gölde çektiği görüntüleri ortaya çıkarır.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

  • Demet Akbağ
  • Evrim Alasya
  • Bekir Aksoy
  • Yusuf Çim
  • Aslı Melisa Uzun
  • Beril Pozam
  • Demet Gül
  • Esila Umut
  • Taha Baran Özbek
  • Müge Su Şahin
  • Ahsen Türkyılmaz
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