Akrep canlı izle Star TV! Akrep 9. yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 8. son bölüm full kesintisiz izle!
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Akrep canlı izle Star TV! Akrep 9. yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 8. son bölüm full kesintisiz izle!

04.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:03
Akrep canlı izle Star TV! Akrep 9. yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 8. son bölüm full kesintisiz izle!

Bu hafta 9. bölümüyle ekranlara gelecek olan Akrep dizisi bundan sonra Perşembe günleri ekranlarda olacak! Akrep yeni bölüm canlı izle Star TV! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full kesintisiz izle!

Akrep dizisi geçen haftadan itibaren her Perşembe saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacağını duyurdu. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisi bu hafta 9. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? İşte Star TV Akrep yeni bölüm canlı izleme linki ve Akrep son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki!

AKREP YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

STAR TV AKREP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

Bu hafta herkesin merakla beklediği disk, evin hizmetçisi Hacer'in eline geçecek! Peki, Hacer bu diskle ne yapacak?

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

AKREP SON BÖLÜM FULL İZLE STAR TV!

Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna'nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret'in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak. Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek'in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak.

Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret, ortaya çıkarmak için elinden geleni yaptı. Fakat, Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilmek için tüm zekasını kullandı! İpek'in ameliyatı başarılı geçti!

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