Akrep canlı izle! Star TV Akrep 14. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 14. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan'ın Merve'yi eve getirmesi herkesin tepkisini alır. Özellikle Duru, annesini katilinin kızı ile aynı evde yaşamak istemediğini söyleyerek Perihan'la kavga eder ve bir seçim yapmasını ister. Perihan'dan istediği yanıtı alamayan Duru, hamile olduğunu ve Hakan'la evleneceklerini açıklayarak herkesi şoke eder.

Ferda hapishanede saldırıya uğrayınca azmettiricinin Perihan olduğunu düşünen Ayşem suç duyurusunda bulunur. Ailesini bir arada tutmaya çalışan Perihan, bu haberle şok olur ve Ferda'nın durumuna üzülür. Merve, haberi alınca hastaneye koşar ancak Ferda'nın tüm çabasına rağmen annesini affetmez. İyileştikten sonra hapishaneye dönen Ferda kendisine saldıran mahkumdan saldırının arkasında kimin olduğunu öğrendiğinde şok olur.

Ferda nihayet hapisten çıktığında yıllardır görmediği ve unutmak istediği, geçmişin hesabını sormaya kararlı Ahmet'le karşı karşıya kalır.

AKREP 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 15. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece