Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?

Akrep burcunda süper Dolunay hangi burçları etkiliyor? Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, süper Dolunay'ın burçlara etkilerini yorumladı. Yakın çevre, yurt dışı, eğitim gibi konular ön plana çıkıyor. Duygu ve mantığın dengelenmesinin güç olduğu bir dönem yaşanabilir fakat problemleri aşmak mümkün olacak. Akrep burcunda süper Dolunay ne zaman?

Süper Dolunay ile birlikte, hayal kırıklığı yaşamamak adına ilişkilerde gerçekçi olmak gerekiyor. Diğer yandan bu dönemde işten çıkarılmalar, istifalar artabilir. Gençlerin sosyal hayata katılımı yoğunlaşabilir. İşte, Akrep burcunda süper Dolunay etkileri...

SÜPER DOLUNAY NASIL ETKİLER?

7 Mayıs 13:45'de Akrep burcunun 17 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritanın 3. evinde gerçekleşeceği için; kardeş, yakın çevre, medya, iletişim, eğitim, ticaret, ulaşım konularının ön planda olacağı bir süreç. 9. ev karşıtlığı nedeniyle de; uzak akrabalar, yurt dışı, turizm, hukukla ilgili işlerde; gündem olacak diğer konular. Akrep dönüşümün burcu olduğu için; bitmesi gereken şeylerin bitmesi, maddeden manaya geçmeye çabası da söz konusu. Dolunay'lar Yeniay'larda başlayan olaylar olgunlaşarak netleşip, aydınlanabilir. Ay ve Güneş tam karşıt oldukları için; enerjiler gergindir. Duygu ve mantığın dengelenmesi zordur.

MADDİ KAYIPLAR ARTABİLİR

Eş veya ortağınızla; maddi konular nedeniyle ani bir kriz yaşayabilirsiniz. Ancak; olayların arkasına da bakarak ve sis perdesini aralayarak problemi aşabilirsiniz. Kariyerle ilgili maddi kayıp ve işten istifa ve çıkarılmalar artabilir. İlişkilerle ilgili olarak da, daha gerçekçi olmakta yarar var. Çünkü hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Buna da arkadan iş çeviren kadınlar sebep olabilir. Çocuklar veya sevgiliyle ilgili alınan sorumluluklar ile güzel diyaloglar gelişebilir, sorunlar aşılabilir.

HEDEFİNİZE ULAŞABİLİRSİNİZ!

Sahne, güzellik, dekorasyon, moda, yazarlık, borsa sektörlerinde çalışanlar için; bu Dolunay'la beraber hedeflerine ulaşma fırsatı mevcut. Bazıları; ani gelişen bir iş nedeniyle; şehir veya yurt dışı yolculuk neticesinde, güzel ticari anlaşmalar yapabilirler. Çocuklar ve gençlerin hayata katılımı, park ve bahçeler gibi kamusal alanlarla ve seyahat izinleriyle ilgili yeni düzenlemeler olabilir. Tiroid, boğaz ve üreme organlarıyla ilgili sağlık sorunlarına dikkat etmekte yarar var.

AKREP BURCUNDA DOLUNAY'DAN ETKİLENEN BURÇLAR

Dolunay'ın yükseleninde ise; Başak burcu var. Dolayısıyla; daha düzenli, analitik ve çalışkan olanların, detayları fark edenlerin bu iki haftayı daha iyi değerlendirebileceğini söyleyebiliriz.

Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar; Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçlarının ikinci on gününde doğanlar olacak. İkinci dereceden etkilenen burçlar ise; Başak ve Balık burcunun ilk on gününde doğanlar..