Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!

29.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:49
Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!

8. bölümü ile ekrana gelen Akrep, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile beğenilerek izleniyor. Peki, Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!

Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerinde yer aldığı Akrep dizisi hangi gün yayınlanıyor. Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!

AKREP BUGÜN YOK MU? BUGÜN AKREP YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?

Akrep dizisi ilk 7 bölüm Cuma günleri, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmakta. Akrep dizisinin yayın günü değişti. Akrep yeni bölümleri ile artık Perşembe günleri, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmakta.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen ve çok konuşulan yedinci bölümüne Ferda ve Perihan'ın yüzleşmesi damga vurmuş; Fikret'in cinayetin gizli tanığına ulaşıp konuşturması herkesi şok etmişti.

Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna'nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret'in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak. Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek'in kalp ameliyatı,

AKREP OYUNCULARI

Perihan: Demet Akbağ

Ferda: Evrim Alasya

Fikret: Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz

AKREP SON BÖLÜM İZLE!

Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!
Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kavga Turizm Yangın Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:56:43. #1.16#
title