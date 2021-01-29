Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!

8. bölümü ile ekrana gelen Akrep, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile beğenilerek izleniyor. Peki, Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!

Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerinde yer aldığı Akrep dizisi hangi gün yayınlanıyor. Akrep bugün yok mu? Bugün Akrep yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Akrep izle! Akrep oyuncuları, son bölüm özeti!

AKREP BUGÜN YOK MU? BUGÜN AKREP YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?

Akrep dizisi ilk 7 bölüm Cuma günleri, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmakta. Akrep dizisinin yayın günü değişti. Akrep yeni bölümleri ile artık Perşembe günleri, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmakta.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen ve çok konuşulan yedinci bölümüne Ferda ve Perihan'ın yüzleşmesi damga vurmuş; Fikret'in cinayetin gizli tanığına ulaşıp konuşturması herkesi şok etmişti.

Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna'nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret'in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak. Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek'in kalp ameliyatı,

AKREP OYUNCULARI

Perihan: Demet Akbağ

Ferda: Evrim Alasya

Fikret: Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz

AKREP SON BÖLÜM İZLE!