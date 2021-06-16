Akrep 26. bölüm (final) fragmanı izle! Star TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 25. bölüm izle

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AKREP 25. bölüm FULL İZLE!

Akrep dizisi Star TV ekranlarında 25. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 25. bölümün ardından şimdi de Akrep 25. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akrep 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akrep 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep 25. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AKREP 26. BÖLÜMDE (FİNAL) NELER OLACAK?

Perihan, şirketi Ferda'ya devrettiğini açıklayınca ailede kriz yaşanır. Ferda, çocukların karşısına geçip Perihan'ın ölümünün ardından hisseleri Duru ve Şahin'e devredeceğini söyleyerek herkesi şaşırtır. Ayşem annesinin sözlerine şüpheyle yaklaşır ve şirketten gerçekten vazgeçip vazgeçmeyeceğini anlamak için onu bir teste tabi tutar.

Duru ve Merve çifte düğün için hazırlıklara devam ederken, Perihan ve Ferda her şeyin geleneklere uygun olmasını ister. Aras ve Duru ile birlikte Merve ve Efe de nikah masasına oturur. Düğün töreninin ardından çiçeği burnunda çiftler balayına gider. Şahin ve İpek de onlara katılınca; Perihan, Ferda'dan sır gibi sakladığı listesindeki son maddeyi gerçekleştirmek için hazırlıklara başlar.

Perihan, Ferda ile geçmişe bir yolculuk yapar. Ferda'yı bırakıp kaçtığı gecekondu mahallesine götürürken, Ferda burada hiç ummadığı bir gerçekle daha karşılaşır. İkisinin arasında süregelen problemlerin kaynağı da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Ardından Perihan, Ferda'yı Sapanca'daki eve götürür. Orada Ferda'ya onu terk etmesinin gerçek sebebini söyler ve Ferda'yı zehirler.

AKREP 26. BÖLÜM (FİNAL) FRAGMANI İZLE

AKREP 25. BÖLÜM İZLE

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