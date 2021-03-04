Akrep 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep dizisi 13. bölüm özeti Akrep 13. Bölüm fragmanlarını izle!

Star TV 'nin yeni dizilerinden Akrep, bu akşam 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Geçen hafta 12. Bölümde yaşananlar seyircide heyecan yarattı. Bu akşam yayınlanacak 13. ölümde neler olacak? Sorusu merak konusu oldu. Akrep 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep dizisi 13. bölüm özeti Akrep 13. Bölüm fragmanlarını izle!

Başrollerini Demet Akbağ, Emgen Evrim Alasya, Bekir Aksoy gibi ünlü isimlerin paylaştığı Akrep dizisi bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek. 13. Bölümlü yayınlanacak dizide bu akşam neler yaşnacak? Yayından önce bölüme dair ip uçları haberimizde. Akrep 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep dizisi 13.bölüm özeti Akrep 13. Bölüm fragmanlarını izle!

AKREP 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Star TV'nin yeni gözde dizilerinden Akrep, bu akşam 17. bölümüyle seyirci karşısına geçecek. Yayından önce 13. Bölüm hakkında ipuçları için fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz.

AKREP DİZİSİ 13. BÖLÜM ÖZETİ!

Perihan'ın Merve'yi eve getirmesi herkesin tepkisini alır. Özellikle Duru, annesini katilinin kızı ile aynı evde yaşamak istemediğini söyleyerek Perihan'la kavga eder ve bir seçim yapmasını ister. Perihan'dan istediği yanıtı alamayan Duru, hamile olduğunu ve Hakan'la evleneceklerini açıklayarak herkesi şoke eder.

Ferda hapishanede saldırıya uğrayınca azmettiricinin Perihan olduğunu düşünen Ayşem suç duyurusunda bulunur. Ailesini bir arada tutmaya çalışan Perihan, bu haberle şok olur ve Ferda'nın durumuna üzülür. Merve, haberi alınca hastaneye koşar ancak Ferda'nın tüm çabasına rağmen annesini affetmez. İyileştikten sonra hapishaneye dönen Ferda kendisine saldıran mahkumdan saldırının arkasında kimin olduğunu öğrendiğinde şok olur.

Ferda nihayet hapisten çıktığında yıllardır görmediği ve unutmak istediği, geçmişin hesabını sormaya kararlı Ahmet'le karşı karşıya kalır.





AKREP 13. BÖLÜM FRAGMANLARINI İZLE!

Akrep 13. Bölüm 1. Fragman

Akrep 13. Bölüm 2. fragmanı