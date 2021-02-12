Akrep 10. bölüm full izleme linki! Akrep son bölüm tek parça full izle! Akrep 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Akrep bugün 10. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Büyük beğeni toplayan Akrep dizisi bu hafta da çok heyecanlıydı! İşte, Akrep son bölüm tek parça full izleme linki, Akrep 10. bölüm full izleme linki ve Akrep 11. yeni bölüm fragmanı!

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun ve Beril Pozam gibi oyuncuların yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Akrep bu akşam 10. bölümüyle ekranlara geldi. yine seyircileri çok heyecanlandıran bir bölümle ekran karşısına gelen Akrep de sular durulmadı! İşte, Akrep 10. bölüm full izleme linki! Akrep son bölüm tek parça full izle! Peki, Akrep 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

STAR TV AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM FULL KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek. Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.

Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder. Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir. Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek'le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras'la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.