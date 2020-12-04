Akrep 1. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi ne zaman başlıyor? Akrep dizisi oyuncuları kimler?
04.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:43
Oyuncu kadrosu ve konusu ile merakla beklenen yeni dizi Akrep 1. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi ne zaman başlıyor? Akrep dizisi oyuncuları kimler?
Akrep dizisi tanıtım bölümü ile izleyiciyi etkilemeyi başardı. Akrep 1. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi ne zaman başlıyor? Akrep dizisi oyuncuları kimler?
AKREP DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
11 Aralık Cuma saat 20.00'da STAR TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu haberimizde yer almaktadır.
AKREP DİZİSİ OYUNCULARI
Demet Akbağ (Perihan),
Evrim Alasya (Ferda),
Bekir Aksoy (Fikret),
Yusuf Çim (Aras),
Demet Gül,
Müge Su Şahin (Merve),
Esila Umut (İpek),
Taha Baran Özbek,
Pelin Uluksar