Akrep 1. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi ne zaman başlıyor? Akrep dizisi oyuncuları kimler?

Oyuncu kadrosu ve konusu ile merakla beklenen yeni dizi Akrep 1. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi ne zaman başlıyor? Akrep dizisi oyuncuları kimler?