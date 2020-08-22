Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
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Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü

Antalya'da akrabasını ziyaret için bir pansiyona giden 14 yaşındaki genç, temizlik yapıldığı için sökülen kısmı fark edemeyip 4 metreden aşağı düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan gencin yakınları, yaşanan olay nedeniyle şoka girdi.

22.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:10

Antalya'da, akrabasını ziyaret için geldiği pansiyonun zemin katında yer alan 4 metrelik çukura düşüp mahsur kalan 14 yaşındaki Burak T., itfaiye tarafından kurtarıldı. Olayın şokunda olan pansiyon işletmecisi Naci Başak, "Burak dememle birlikte aşağıya düşmesi bir oldu" dedi.

Olay, saat 15.20 sıralarında Kaleiçi Kılınçarslan Mahallesi Hıdırlık sokaktaki bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Burak T., babası Erdal T. ile birlikte yakını Naci Başak'ı ziyaret etmek için bir pansiyona geldi.

4 METREDEN DÜŞTÜ

Pansiyon işletmecisi Başak, zemin katta yaklaşık 4 metre yükseklikteki çukurun üstüne döşenen camları temizlemeye başladı. Bu sırada temizlik için sökülen kısmı fark edemeyen Burak T., bir anda 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan genç çukurda mahsur kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

"BURAK DEMEMLE DÜŞMESİ BİR OLDU"

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, genci bulunduğu bölgeden halat yardımıyla kurtararak sedyeye aldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Burak T., tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı anlatan Naci Başak, benim yeğenimdi. Ziyaretime geldi. O anda fark etmedik çukura düştü. Son anda 'Burak' dedim, dememle birlikte aşağıya düştü. Ambulans ve itfaiye çağırdım." dedi.

Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü

Kaynak: İHA

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