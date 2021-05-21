Akrabalarıyla helalleştikten sonra kaybolan Alzheimer hastası aranıyor

BOLU'da, dün akşam yakınları ile helalleşip evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Murat Ulaş için arama çalışması başlatıldı.

BOLU'da, dün akşam yakınları ile helalleşip evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Murat Ulaş için arama çalışması başlatıldı.

Bolu'daki evinden merkeze bağlı Gövem köyündeki yakınlarına giden Alzheimer hastası Murat Ulaş, dün akşam akrabalarıyla helalleştikten sonra evden çıktı. Ulaş geç saatlere kadar eve dönmeyince yakınları ve köylüler ormanlık alanda arama yaptı. Ulaş'a ulaşamayan yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ormanlık alanda dürbün ve sesli anons sistemine sahip dron ile Ulaş'ı aradı, ancak herhangi bir ize ulaşılamadı.Gövem Köyü Muhtarı Uğur Özcan, Murat Ulaş'ın daha önce de benzer şekilde ortadan kaybolduğunu anlatarak, "Gün içinde Bolu merkezden kayınbiraderinin yanına gezmeye gelmişti. Kendisi 3- 4 aydır Alzheimer hastasıydı. Akşam saatlerinde çıktıktan sonra eve dönmedi. Biz gece saat 03.00'e kadar jandarma ve AFAD ekipleriyle aradık ama sonuca ulaşamadık. Ailesinden 1-2 kişi helalleştiğini söyledi. Şu an aramalar devam ediyor. Bundan 3- 4 yıl önce Bolu'daki evinden çıkıp gitmiş. 3 gün sonra Çıkınlar Mahallesi'nde bulunmuş. 4- 5 ay önce ailesiyle geçimsizliği olmuştu. Eşinden 2 ay ayrı kaldı. Daha sonra birleştiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük